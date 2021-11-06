Кальяри принимает Аталанту в 12-м туре чемпионата Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кальяри – Аталанта стартует в 21:45 по Киеву. Бергамаски после 11 туров претендуют на ЛЧ, набрав 19 пунктов – столько же имеет и Рома, которая в воскресенье сыграет с Венецией. Кальяри решает совсем другие задачи, ведь замыкает турнирную таблицу, имея только 6 очков и одну победу в сезоне.

Руслан Малиновский начнет поединок в стартовом составе. В предыдущем матче ЛЧ против Манчестер Юнайтед (2:2) украинец впервые в сезоне не появился на поле. Всего в активе 28-летнего Малиновского 2 гола и 1 ассист в 11 поединках Серии А.

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Кальяри – Аталанта: стартовые составы

Кальяри: Краньо, Саппа, Годин, Карбони, Ліикояннис, Белланова. Стротман, Марин, Дейола, Нандес, Педро.

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Демираль, Паломино, Меле, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Малиновский, Сапата.