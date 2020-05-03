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Калітвінцев – про перехід в Динамо: Суркіс сказав мені, що це унікальний випадок

3 травня 17:41 3347 Читать на русском
Калітвінцев – про перехід в Динамо: Суркіс сказав мені, що це унікальний випадок
Сергій Ребров та Юрій Калітвінцев / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер збірної України Юрій Калітвінцев пригадав свій трансфер в Динамо з Локомотива Нижній Новогород.

"У мене була складна травма. Коли Григорій Суркіс подзвонив, я його попередив, що на милицях, і він відповів: "Вперше запрошую футболіста в такому стані".

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Насправді, у мене були пропозиції – наприклад, від інших московських клубів – Торпедо, Локомотива, ЦСКА.

Однак, я вирішив переїхати до Києва. Ще в дитинстві Динамо для мене було другою улюбленою командою після Ротора, взагалі в ті часи половина Волгограда вболівала за київський клуб", – цитує Калітвінцева офіційний сайт киян.

Нагадаємо, колишній хавбек захищав кольори Динамо у 1994-1999 роках.

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Теги
Динамо Динамо Григорій Суркіс Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев
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