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Калитвинцев – о переходе в Динамо: Суркис сказал мне, что это уникальный случай

17:42 113 Читати українською
Калитвинцев – о переходе в Динамо: Суркис сказал мне, что это уникальный случай
Сергей Ребров и Юрий Калитвинцев / Фото из открытых источников

Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев вспомнил свой трансфер в Динамо из Локомотива Нижний Новгород.

"У меня была сложная травма. Когда Григорий Суркис позвонил, я его предупредил, что на костылях, и он ответил: "Впервые приглашаю футболиста в таком состоянии".

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На самом деле, у меня были предложения – например, от других московских клубов – Торпедо, Локомотива, ЦСКА.

Однако, я решил переехать в Киев. Еще в детстве Динамо для меня было второй любимой командой после Ротора, вообще в те времена половина Волгограда болела за киевский клуб", – цитирует Калитвинцева официальный сайт киевлян.

Напомним, бывший хавбек защищал цвета Динамо в 1994-1999 годах.

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Юрий Калитвинцев Юрий Калитвинцев Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис
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