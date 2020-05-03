Калитвинцев – о переходе в Динамо: Суркис сказал мне, что это уникальный случай

Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев вспомнил свой трансфер в Динамо из Локомотива Нижний Новгород.

"У меня была сложная травма. Когда Григорий Суркис позвонил, я его предупредил, что на костылях, и он ответил: "Впервые приглашаю футболиста в таком состоянии".

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На самом деле, у меня были предложения – например, от других московских клубов – Торпедо, Локомотива, ЦСКА.

Однако, я решил переехать в Киев. Еще в детстве Динамо для меня было второй любимой командой после Ротора, вообще в те времена половина Волгограда болела за киевский клуб", – цитирует Калитвинцева официальный сайт киевлян.

Напомним, бывший хавбек защищал цвета Динамо в 1994-1999 годах.

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