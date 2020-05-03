Ребров може очолити Фенербахче

Український наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров потрапив на радари свого колишнього клубу.

Керівництво Фенербахче продовжує пошуки фахівця, який зміг би повернути стамбульський клуб у перелік претендентів на "золото" турецької Суперліги. Одним з кандидатів, яких клуб розглядає на посаду головного тренера, став колишній керманич Динамо Сергій Ребров, повідомляє видання Fotospor.

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45-річний українець успішно зарекомендував себе в угорському Ференцвароші, завоювавши з командою чемпіонство. Окрім того, Ребров добре знайомий уболівальникам турецького гранда – свого часу він виступав за "жовтих канарок" на правах оренди та навіть став чемпіоном Туреччини за підсумками сезону-2003/04.

До слова, у звіті, який президент Фенербахче Алі Коч попросив скласти про Реброва, серед іншого вказано наступне: "Ребров стер домінування Луческу в Україні, два рази поспіль привівши Динамо Київ до титулу чемпіона, і почавши тим самим процес від'їзду наставника Шахтаря в Зеніт".

Нагадаємо, український фахівець очолив Ференцварош перед початком сезону 2018/19 і виграв з ним чемпіонський титул. Влітку минулого року Ребров підписав з угорським клубом новий трирічний контракт.

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