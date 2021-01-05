Рига після припинення співпраці з екс-коучем Карпат Олегом Кононовим нарешті знайшла нового тренера. Ним стане Денис Лактіонов, який нині очолює московську Родіну, стверджує Sport24.ru.

Екс-тренер Карпат Кононов розірвав контракт з Ригою

Помічниками будуть Максим Калініченко та Олександр Філімонов, які перетинались у Спартаку в 2000-2001 роках. Калініченко вже мав невеликий тренерський досвід у житомирському Поліссі та дублі Металіста.

Зауважимо, Рига завершила чемпіонат 2020 року на першому місці з 69 очками, випередивши найближчого суперника лише на 3 пункти.

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