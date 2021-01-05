Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко трудоустроится в Риге в ближайшее время.

Рига после прекращения сотрудничества с экс-коучем Карпат Олег Кононовым наконец нашла нового тренера. Им станет Денис Лактионов, который сейчас возглавляет московскую Родину, утверждает Sport24.ru.

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Помощниками будут Максим Калиниченко и Александр Филимонов, которые пересекались в Спартаке в 2000-2001 годах. Калиниченко уже имел небольшой тренерский опыт в житомирском Полесье и дубле Металлиста.

Заметим, Рига завершила чемпионат 2020 году на первом месте с 69 очками, опередив ближайшего соперника лишь на 3 пункта.

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