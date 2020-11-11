Кононов та Рига припинили співпрацю за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу. Причиною такого рішення називають сімейні обставини.

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Прес-служба повідомляє, що раніше Кононову довелося екстрено повернутися до Москви, щоб бути зі своєю сім'єю. Ця ситуація не дозволила йому незабаром вилетіти за кордон і це стало передумовою для розірвання контракту.



"З особистих причин, незалежних від мене, мені довелося піти з поста головного тренера. Тепер я повинен опікуватись своєю родиною. Було б несправедливо щодо клубу, персоналу, гравців і вболівальників, якби я не зміг приділяти 100% уваги команді", – сказав білоруський фахівець на прощання.

Нагадаємо, Олег Кононов очолив ризький клуб 5 лютого 2020 року. Після 25-ти турів Рига є лідером чемпіонату Латвії, випереджаючи найближчого конкурента на 9 очок. Раніше фахівець очолював українські Металург, Карпати та Севастополь.

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