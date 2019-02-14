Калініченко: Ракицький готовий до відходу зі збірної України

Футбольний експерт Максим Калініченко прокоментував ситуацію захисника Зеніта Ярослава Ракицького зі збірною України.

"Ракицький точно не буде найгіршим. Більш того, він здатний стати одним з кращих.

Але Ярослав – не стовп оборони, на якому все тримається. Його сильніша сторона, на мій погляд, вміння правильно почати атаку. У Зеніта давно з цим проблеми.

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Потрібно перебудовувати гру, а не тільки накидати на Артема Дзюбу. Хоча і Дзюбі Ракицький дасть пас краще, ніж будь-який інший зенітовець.

Дорога в збірну, напевно, закрита. Він напевно все розуміє і багато раз обдумав своє рішення.

Раз воно було прийнято, значить, Ярослав готовий до завершення кар'єри в збірній. Хоч він і сказав, що сподівається на виклик", – цитує Калініченка Советский Спорт.

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