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Калініченко: Ракицький готовий до відходу зі збірної України

00:03 347 Читать на русском
Калініченко: Ракицький готовий до відходу зі збірної України
Ярослав Ракицький / соцмережі

Футбольний експерт Максим Калініченко прокоментував ситуацію захисника Зеніта Ярослава Ракицького зі збірною України.

"Ракицький точно не буде найгіршим. Більш того, він здатний стати одним з кращих.

Але Ярослав – не стовп оборони, на якому все тримається. Його сильніша сторона, на мій погляд, вміння правильно почати атаку. У Зеніта давно з цим проблеми.

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Потрібно перебудовувати гру, а не тільки накидати на Артема Дзюбу. Хоча і Дзюбі Ракицький дасть пас краще, ніж будь-який інший зенітовець.

Дорога в збірну, напевно, закрита. Він напевно все розуміє і багато раз обдумав своє рішення.

Раз воно було прийнято, значить, Ярослав готовий до завершення кар'єри в збірній. Хоч він і сказав, що сподівається на виклик", – цитує Калініченка Советский Спорт.

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Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Максим Калініченко Максим Калініченко Зеніт Зеніт Україна Україна Збірна України
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