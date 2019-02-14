Калиниченко: Ракицкий готов к уходу из сборной Украины

Футбольный эксперт Максим Калиниченко прокомментировал ситуацию защитника Зенита Ярослава Ракицкого со сборной Украины.

"Ракицкий точно не будет худшим. Более того, он способен стать одним из лучших.

Но Ярослав – не столп обороны, на котором все держится. Его более сильная сторона, на мой взгляд, – умение правильно начать атаку. У Зенита давно с этим проблемы.

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Нужно перестраивать игру, а не только накидывать на Артема Дзюбу. Хотя и Дзюбе Ракицкий даст пас лучше, чем любой другой зенитовец.

Дорога в сборную, видимо, закрыта. Он наверняка все понимает и много раз обдумал свое решение.

Раз оно было принято, значит, Ярослав готов к завершению карьеры в сборной. Хоть он и сказал, что надеется на вызов", – цитирует Калиниченко Советский Спорт.

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