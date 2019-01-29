"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер

Зеніт офіційно підписав захисника Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького. "Футбол 24" зібрав реакцію російських ЗМІ на резонансний трансфер.

Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта, підписавши контракт до літа 2022 року. У Санкт-Петербурзі екс-"гірник" гратиме під 44-м номером.

Напевно, останнім відомим українським гравцем, що перебрався у Росію з моменту її збройної агресії на Донбасі, був Євген Селезньов, який 3 роки тому змінив Дніпро на Кубань. Були й інші – ті ж Олександр Зінченко, Богдан Бутко, Олексій Гай, Артем Мілевський, Олег Данченко та Пилип Будківський, проте ті переходи не викликали особливого резонансу, на відміну від трансферів Селезньова та Ракицького.

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Рішення Ракицького продовжити кар'єру в Росії – його право та вибір. "Футбол 24" зібрав реакцію російських ЗМІ на перехід гравця збірної України.

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Видання скептично оцінює перехід Ракицького та в чомусь справедливо відзначає, що останнім часом захисник збірної України дещо здав, втративши місце в основному складі Шахтаря через регулярні помилки. На думку журналістів порталу, Ракицький – не найкраща інвестиція в майбутнє, позаяк йому вже 29 років. Крім того, Ярослав ніколи не грав за межами України, тому потребуватиме часу для адаптації.

Також Sport24 відзначає важкий характер Ракицького та задається питанням, чим він кращий за вже наявних захисників Зеніта – Нету та Браніслава Івановіча.

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"Ракицький – дуже досвідчений виконавець. Він виступає за основний склад Шахтаря з 2009 року, провів за нього понад 200 матчів, шість разів ставав чемпіоном, постійно грав в єврокубках, має за спиною 54 матчі за збірну України. При цьому за мірками центрального захисника досить молодий: 30 років йому виповниться тільки в серпні".

Крім того, ресурс також відзначає певний спад у грі Ракицького та задається питанням щодо майбутнього захисника у збірній України.

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"Після 10 років у складі "гірників" Ракицький, здається, трохи втомився від клубу. А клуб – від нього. Саме така версія найчастіше звучить при поясненні регресу футболіста. Регрес цей дійсно є, і восени він був особливо помітний. Ярослав втрачає концентрацію, втрачає позицію, не встигає повернутися назад після підключень, не завжди вдало грає при стандартах.

Ми прекрасно знаємо, що буде означати цей трансфер і до яких бурхливих дискусій на батьківщині гравця приведе. Важко уявити, що Ракицькому світить спокійне і безхмарне продовження кар'єри в збірній України. Політика місцевої федерації футболу не передбачає виклик гравців з Російської Прем'єр-Ліги (хоча кожен раз там говорили про спортивні характеристики, але вірити чи ні – справа кожного).

Але сам Ярослав до можливих санкцій, ймовірно, готовий. Подивіться на його сторінку в Інстаграмі: там немає жодної фотографії в формі збірної України або з символікою країни. Тільки Донбас, Шахтар і зізнання в любові до рідного клубу і регіону".

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Ще один ресурс вважає перехід Ракицького в Зеніт найбільш статусною угодою з українським гравцем з 2014 року, пригадавши переходи Артема Мілевського, Олександра Зінченка та Євгена Селезньова.

"Російський чемпіонат зміцниться сильним характером з Донбасу", – так назвав свій матеріал колишній прес-аташе Шахтаря Руслан Мармазов, який відомий своєю антиукраїнською позицією та є палким прихильником так званих "ДНР" та "ЛНР". Він вважає перехід Ракицького в Зеніт позитивним як для клубу, так і для самого гравця.

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"В російському футболі з'явилася помітна особистість. Він добротний та досвідчений гравець, один з найкращих центральних захисників як мінімум Східної Європи.

Ракицький – легенда Шахтаря, як би не скрипіли зубами нацисти українського футболу. Більше півсотні матчів у збірній України – серйозний показник. Але тепер Ярик перейшов у російський клуб. Волають, на Україні, зрозуміло, що тепер же його не покличуть в головну команду країни. А кому гірше? Збірній чи Ракицькому? Погорює він, зрозуміло, але візьме себе в руки. Якось переживе. У мене з цього приводу окрема є історія. Раптом складеться, колись напишу. Якщо він не буде проти, зрозуміло.

Тепер у Ракицького справи і турботи зовсім іншого рівня. Треба показувати себе в новому форматі. У новій і дуже вимогливій країні. Клас! Це ж саме те, що люблять і вміють хлопці з Донбасу", – написав одіозний українофоб Мармазов.

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Обмежилися лише певними деталями біографії Ракицького. Окрема увага приділена ігноруванню Ярославом Державного Гімну України, через що його не надто люблять уболівальники. Також згадуються різні періоди кар'єри Ракицького у Шахтарі та особисті музичні і літературні вподобання.

До слова, видання взяло коментар у екс-наставника Шахтаря Мірчі Луческу. "Ракицький – футболіст, а не політик чи військовослужбовець, тому жодних проблем у цьому трансфері я не бачу. Навпаки – цей перехід може посприяти зміцненню зв'язків між Україною та Росією. Ракицький допоможе Зеніту і я впевнений, що він гратиме у збірній України", – заявив Луческу.

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Зеніт дарма купив Ярослава Ракицького та продав Паредеса – так автор назвав свій матеріал, присвячений трансферу. "Здорові люди просто задались питанням: "Навіщо Зеніту потрібен цей захисник? І навіщо витрачати такі гроші на людину, якій цього року виповниться 30?"

Дивно, що Зеніт підписав 29-річного українця для цементування оборони. Єдина надія - фірмові передачі в стилі Бонуччі відразу на ногу Дзюбі. Тоді інвестиції виправдаються", – зазначає журналіст.

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Видання спробувало дати відповіді на запитання, чи Ракицькому набридло у Шахтарі та чи продовжать викликати Ярослава у збірну України.

"Тренер Шевченко буде дивитися на футбольну складову. Якщо Ярослав готовий до реакції фанатів – побачимо його в жовтій футболці в 2019 році, оскільки сильних центральних захисників в українців небагато", – вважає автор матеріалу. Також відзначається, що тепер Ракицький зможе більше часу проводити із сім'єю, оскільки він з дружиною очікують на народження дитини. Крім того, як зазначив сам Ярослав, його батько вже багато років мешкає саме в Санкт-Петербурзі.

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"Навіщо Ракицькому Зеніт? Ярослава в Україні недолюблюють та звинувачують у тому, що він не співає гімн своєї країни перед матчами національної збірної. У своєму Instagram він викладав масу фото у формі Шахтаря, і жодної – в футболці збірної України.

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Можна припустити, що Ярослав не надто схвалює те, що відбувається в країні. Жити поза межами улюбленого Донецька йому явно не подобається, розбіжності з тренером Фонсекою ні для кого не секрет. Чемпіонат України давно загнувся – грати там просто нема з ким. Цілком можливо, Ракицькому дійсно потрібен новий виклик, щоб зупинити регрес.

Ніхто б не проклинав Ракицького за переїзд в Туреччину чи будь-яку іншу європейську країну, але, схоже, його ніде особливо не чекають. І все одно перехід в Зеніт – дуже сильний крок. Кажуть, що тим самим він закриє собі дорогу в збірну, але навіть якщо Андрій Шевченко знову викличе Ракицького, вболівальники напевно створять атмосферу, в яку Ярославу повертатися не захочеться.

Ракицький – дорослий мужик, який приймає рішення самостійно, усвідомлено і в розпал конфлікту країн. Це в будь-якому випадку спалення мостів – після переходу в Зеніт Ярослав на батьківщині вже ніколи не буде своїм. Якщо вважає своєю батьківщиною Україну, а не Донбас, звичайно. Доведеться облаштовувати життя в новій країні. Анатолій Тимощук вирішив залишитися в Росії з початком конфлікту держав, вже освоївшись і проживши багато років у Петербурзі.

Якщо людина готова піти на такі глобальні зміни в житті, значить її дійсно все дістало. Не знаючи про інші можливі варіанти, важко сказати, що означає вибір на користь Зеніта – просте бажання "звалити" з країни чи ще й вираження поглядів? Якщо перше, то Ярослав, звичайно, вибрав найгірший варіант з усіх можливих. Але в будь-якому випадку сміливості та рішучості Ракицького дивуєшся", – йдеться в матеріалі.