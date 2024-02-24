Володаря "Золотого м'яча-2007" запросили у Катар для благодійного матчу. На поле також вийшов блогер IShowSpeed (справжнє ім'я – Даррен Воткінс), який здобув популярність завдяки надмірній емоційності і неправильній вимові прізвищ футболістів.

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Норов 19-річного стрімера проявився і цього разу. Він у бездумному підкаті ззаду збив Кака та почав тішитись своєму подвигу. Арбітр не поділяв радощів – жовта картка, хоча фол цілком тягнув на червону. 41-річний бразилець легко міг отримати перелом, якби не встиг підняти ногу у повітря.

На щастя, Кака зміг продовжити гру, а IShowSpeed більше нікого не ламав.

nahh speed is crazy pic.twitter.com/NokUvjfKT1 — Zeven (@7daniell_) February 23, 2024

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