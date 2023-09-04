Матч чемпіонату Бразилії між Палмейрас і Корінтіанс перетворився на справжню бійню.

Гранди так і не спромоглися забити бодай один гол, зате грубощів вистачало. Арбітр Андерсон Даронко під завісу зустрічі вилучив по одному гравцю у кожній команді.

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Першим пішов з поля захисник Палмейрас Муріло, який за кілька секунд отримав дві жовті (грубий фол в центрі поля і суперечки з рефері). Майкон вирішив вирівняти склади. Колишній хавбек Шахтаря брутально влетів у коліно Ендріку, який розвивав контратаку "зелених". Спочатку Даронко обмежився жовтою, однак після перегляду повтору не мав жодних сумнівів щодо прямої червоної гравцю Корінтіанс.

Entrada criminal sobre un chico de 17 años pic.twitter.com/Jm6vR9kMIe — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 3, 2023

На щастя, 17-річний Ендрік уникнув серйозної травми. Жорстокий фол Майкона явно мав налякати керівників Реала, які віддали за зірочку Палмейрас 60 млн євро і чекають повноліття, щоб забрати його з Бразилії.

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