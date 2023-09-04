Екс-легіонер Шахтаря хотів зробити калікою 60-мільйонну перлину Реала – відео звірячого фолу
Матч чемпіонату Бразилії між Палмейрас і Корінтіанс перетворився на справжню бійню.
Гранди так і не спромоглися забити бодай один гол, зате грубощів вистачало. Арбітр Андерсон Даронко під завісу зустрічі вилучив по одному гравцю у кожній команді.
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Першим пішов з поля захисник Палмейрас Муріло, який за кілька секунд отримав дві жовті (грубий фол в центрі поля і суперечки з рефері). Майкон вирішив вирівняти склади. Колишній хавбек Шахтаря брутально влетів у коліно Ендріку, який розвивав контратаку "зелених". Спочатку Даронко обмежився жовтою, однак після перегляду повтору не мав жодних сумнівів щодо прямої червоної гравцю Корінтіанс.
На щастя, 17-річний Ендрік уникнув серйозної травми. Жорстокий фол Майкона явно мав налякати керівників Реала, які віддали за зірочку Палмейрас 60 млн євро і чекають повноліття, щоб забрати його з Бразилії.
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