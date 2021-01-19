В рамках 19-го туру іспанської Прімери Кадіс та Леванте не виявили сильнішого, Ельче не зміг втримати перемогу над Вальядолідом. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 19-й тур

Кадіс – Леванте – 2:2

Голи: Переа, 4, Кала, 28 – Рожер, 7, 11

Вальядолід – Ельче – 2:2

Голи: Мічел, 71, Фернандес, 90 – Фернандес-Помарес, 9, 43

Алавес – Севілья – початок о 22:30

Кадіс у рідних стінах влаштував справжню перестрілку із Леванте. Господарям пощастило забити швидкий гол – у штрафному майданчику м'яч рикошетом від захисника відскочив до Переа, який прибрав на замасі іншого оборонця та вистрілив у дальній кут воріт. "Жаби" не забарились із відповіддю – на 8-й Рожер зрівняв. Йому знадобилось лише три хвилини, щоб замкнути простріл Клерка у карний майданчик і записати до свого активу дубль. У середині тайму Кала головою замкнув навіс з кутового і рахунок знову став рівним.

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У другій половині зустрічі обидві команди вгамували свій пил та більше грали від оборони, не ризикуючи втратити крихку рівновагу. До кінця матчу не відбулось жодного справді гострого моменту і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

Вальядолід у разі перемоги над Ельче міг вибратись із зони вильоту, однак і для суперника, який її нещодавно покинув, віддати три залікових бали ослабленому травмами противнику було неприпустимою розкішшю.

Вже на 9-й хвилині матчу Фернандес-Помарес вивів Ельче уперед. Під завісу тайму той же Фернандес-Помарес забіг за спину захиснику, отримав навісну через усе поле від Верду, увірвався до штрафного майданчика та пробив повз голкіпера, оформивши дубль. Господарі ж за всю першу половину зустрічі не завдали жодного удару у площину воріт.

Після перерви Вайссману вдалось зменшити відставання, але після перегляду VAR його гол було скасовано через гру рукою. Попри це, гравці Вальядоліда не здавались і на 71-й Мічел таки відквитав один гол. Вже на останніх хвилинах зустрічі Ервіас зі штрафного удару навісив у карний майданчик, а Фернандес головою замкнув, зрівнявши рахунок у матчі. У підсумку – мирова – 2:2.

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