В рамках 19-го тура испанской Примеры Кадис и Леванте не выявили сильнейшего, Эльче не смог удержать победу над Вальядолидом. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 19-й тур

Кадис – Леванте – 2:2

Голы: Переа, 4, Кала, 28 – Рожер, 7, 11

Вальядолид – Эльче – 2:2

Голы: Мичел, 71, Фернандес, 90 – Фернандес-Помарес, 9, 43

Алавес – Севилья – начало в 22:30

Кадис в родных стенах устроил настоящую перестрелку с Леванте. Хозяевам удалось забить быстрый гол – в штрафной мяч рикошетом от защитника отскочил к Переа, который убрал на замахе другого защитника и выстрелил в дальний угол ворот. "Лягушки" не замедлили с ответом – на 8-й Рожер сравнял. Ему понадобилось всего три минуты, чтобы замкнуть прострел Клерка в штрафную и записать в свой актив дубль. В середине тайма Кала головой замкнул навес с углового и счет снова стал равным.

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Во второй половине встречи обе команды умерили свой пыль и больше играли от обороны, не рискуя потерять хрупкое равновесие. До конца матча не произошло ни одного действительно острого момента и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Вальядолид в случае победы над Эльче мог выбраться из зоны вылета, однако и для соперника, который ее недавно покинул, отдать три зачетных балла ослабленном травмами противнику было недопустимой роскошью.

Уже на 9-й минуте матча Фернандес-Помарес вывел Эльче вперед. Под занавес тайма тот же Фернандес-Помарес забежал за спину защитнику, получил навесную через все поле от Верду, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера, оформив дубль. Хозяева же за всю первую половину встречи не нанесли ни одного удара в створ ворот.

После перерыва Вайссману удалось уменьшить отставание, но после просмотра VAR его гол был отменен из-за игры рукой. Несмотря на это, игроки Вальядолида не сдавались и на 71-й Мичел таки отыграл один гол. Уже на последних минутах встречи Ервиас со стандарта навесил в штрафную, а Фернандес головой замкнул, сравняв счет в матче. В итоге – мировая – 2:2.

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