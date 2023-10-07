Матч, как и онлайн-трансляция Кадис – Жирона, начнется в 15:00 по Киеву. В прямом эфире поединок можно посмотреть на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Жирона после домашнего поражения от Реала скатилась с вершины на третье место. Андалусийцы же выдали серию из четырех матчей без побед и находятся на 12-й строчке. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за повреждений. Артем Довбык сохранил место в основе.

Наставник Жироны смирился с потерей Цыганкова – конкурент украинца может получить шанс

Составы команд:

Кадис: Ледесма, Каррера, Фалли, Мере, Карселен, Мачис, Алькарас, Эскаланте, Алехо, Гомес, Рамос

Жирона: Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Мигель, Эррера, Алейш Гарсия, Иван Мартин, Коуту, Савио, Довбик