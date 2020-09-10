Вже завтра у таборі киян може стати на одного легіонера менше.

Півзахисник київського Динамо Мохаммед Кадірі залагодив усі бюрократичні питання з робочою візою і найближчим часом стане гравцем російського клубу, повідомляє Telegram-канал "Шах і Шах".

Динамо – Десна: Литовка пророкує чернігівцям непросту дуель

Очікується, що вже завтра тульський Арсенал оголосить про перехід до свого табору 24-річного ганця. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становитиме 2 млн євро. До слова, контракт африканця з Динамо чинний до 30 червня 2023 року.

"Каноніри" не нова для Кадірі команда – за росіян він виступав у сезоні-2018/19 на правах оренди з віденської Аустрії.

Нагадаємо, до "біло-синіх" Мохаммед приєднався 1 липня 2019 року. Минулого сезону провів за Динамо 16 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Тransfermarkt оцінює африканця у 1,5 мільйона євро.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса