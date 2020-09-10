Уже завтра в лагере киевлян может стать на одного легионера меньше.

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири уладил все бюрократические вопросы с рабочей визой и в ближайшее время станет игроком российского клуба, сообщает Telegram-канал "Шах и Шах".

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Ожидается, что уже завтра тульский Арсенал объявит о переходе 24-летнего ганца. По информации СМИ, сумма трансфера составит 2 млн евро. К слову, контракт африканца с Динамо действует до 30 июня 2023 года.

"Канониры" не новая для Кадири команда – за россиян он выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды из венской Аустрии.

Напомним, к "бело-синим" Мохаммед присоединился 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Тransfermarkt оценивает африканца в 1,5 миллиона евро.

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