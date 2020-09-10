Голкіпер Десни Ігор Литовка поділився очікуваннями від поєдинку проти Динамо у другому турі чемпіонату України.

"Я не думаю, що Динамо треба якось особливо вивчати. Ми часто грали з киянами, тим більше під час ігор першої шістки. Тож готувалися до майбутнього протистояння як зазвичай на міні-зборі.

Динамо – Десна: Філіппов заінтригував сюрпризом перед двобоєм у Києві

Чи стали динамівці сильнішими? Це покаже гра. Судячи з того, що вони виграли Суперкубок з таким впевненим рахунком… У Динамо прийшов новий тренер. Тож на нас чекає цікава гра.

Говорити про результат перед грою я не люблю. Всі будуть налаштовуватися лише на перемогу. А там – як складеться гра", – цитує Литовку офіційний сайт Десни.

Нагадаємо, вже завтра, 11 вересня, Динамо та Десна відкриють другий тур УПЛ. Початок матчу о 19:00.

"Треба лише зіграти, як Десна": фанати АЗ реагують на матч з Динамо в ЛЧ – від самоіронії до залізної причини перемогти