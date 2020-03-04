Кадірі отримав позитивний сигнал від Михайличенка – ганцю потрібно підтягнути один компонент для кращих шансів на основу

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував виступ хавбека Мохаммеда Кадірі у матчі 21 туру УПЛ проти Колоса (2:0).

"Безумовно, Кадірі провів продуктивні збори і показав в іграх, що він досить впевнено почуває себе на позиціях опорного півзахисника і центрального захисника. На сьогоднішній день він – один з конкурентів за місце в складі в середині поля. Проти Колоса він провів непоганий матч.

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Що стосується оборони, то все було на досить-таки хорошому рівні, але щодо атаки – ми будемо вимагати від нього більшого, більш різноманітної гри. Хоча слід враховувати, що саме в такому складі команда зіграла вперше", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Кадірі приєднався до киян влітку минулого року, однак не зміг стати гравцем основи – всього чотири матчі і жодної результативної дії у першій половині сезону.

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