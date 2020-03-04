Кадири получил позитивный сигнал от Михайличенко – ганцу нужно подтянуть один компонент для лучших шансов на основу

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал выступление хавбека Мохаммеда Кадири в матче 21 тура УПЛ против Колоса (2:0).

"Безусловно, Кадири провел продуктивные сборы и показал в играх, что он достаточно уверенно чувствует себя на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. На сегодняшний день он – один из конкурентов за место в составе в середине поля. Против Колоса он провел неплохой матч.

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Что касается обороны, то все было на довольно-таки хорошем уровне, но по атаке – мы будем требовать от него большего, более разнообразной игры. Хотя следует учитывать, что именно в таком составе команда сыграла впервые", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Кадири присоединился к киевлянам летом прошлого года, однако не смог стать игроком основы – всего четыре матча и ни одной результативной действия в первой половине сезона.

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