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Кадірі близький до переходу в Динамо – ганець перебуває у Києві

14:26 1458 Читать на русском
Кадірі близький до переходу в Динамо – ганець перебуває у Києві
Абдул Кадірі Мохаммед / Арсенал Тула

Ганський захисник Абдул Кадірі Мохаммед може найближчим часом офіційно стати гравцем Динамо.

Футболіст зараз перебуває у Києві. Мохаммед виклав у свій Instagram фотографію з Майдану Незалежності. Раніше повідомлялось, що незабаром Динамо підпише контракт з ганцем.

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До слова, Абдул Кадірі Мохаммед минулий сезон провів в оренді в російському Арсеналі з Тули. В активі опорника 27 матчів за російський клуб в усіх турнірах, де ганець забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

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Крім того, 23-річний футболіст може зіграти на позиції центрального оборонця. Мохаммед викликався до національної збірної Гани, але ще не дебютував за національну команду.

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