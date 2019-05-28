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Динамо хоче підписати хавбека Карпат Онгла, – журналіст

19:54 183 Читать на русском
Динамо хоче підписати хавбека Карпат Онгла, – журналіст
Мартін Онгла / фото: ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Мартін Онгла може стати першим літнім новачком київського Динамо.

Про ймовірний трансфер 21-річного камерунця в київський клуб повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.

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За його словами, інтерес до півзахисника у Динамо набуває все більшої конкретики, тому перехід Онгла до складу "біло-синіх" може відбутися вже влітку.

До переїзду в Україну Мартін Онгла переважно виступав за резервні команди Гранади і Барселони, а за основний склад Гранади в його активі 10 зіграних матчів.

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У січні 2019 року Онгла на правах оренди перейшов в Карпати, в складі яких провів 13 поєдинків у всіх турнірах, і записав на свій рахунок 2 забитих м'ячі.

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Динамо Динамо Карпати Карпати Трансфери Мартін Онгла Мартін Онгла Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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:
59
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
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