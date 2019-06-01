Кадири близок к переходу в Динамо – ганец находится в Киеве

Ганский защитник Абдул Кадири Мохаммед может в ближайшее время официально стать игроком Динамо.

Футболист сейчас находится в Киеве. Мохаммед выложил в свой Instagram фотографию с Майдана Независимости. Ранее сообщалось, что вскоре Динамо подпишет контракт с ганцем.

Динамо подпишет ганского хавбека Кадири, – СМИ

К слову, Абдул Кадири Мохаммед прошлый сезон провел в аренде в российском Арсенале из Тулы. В активе опорника 27 матчей за российский клуб во всех турнирах, где ганец забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Кроме того, 23-летний футболист может сыграть на позиции центрального защитника. Мохаммед вызывался в национальную сборную Ганы, но еще не дебютировал за команду.