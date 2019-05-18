toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Кадар не зіграє за Динамо у цьому сезоні – відомий термін відновлення футболіста

18 травня 17:44 315 Читать на русском
Кадар не зіграє за Динамо у цьому сезоні – відомий термін відновлення футболіста
Тамаш Кадар / Соцмережі

Захисник Динамо Тамаш Кадар не зможе вийти на поле у поточному сезоні.

Нагадаємо, у 28 турі чемпіонату України, де Динамо грало з Зорею, під час першого тайму Кадар зіштовхнувся з суперником та отримав ушкодження. Гравець тримався за задню поверхню стегна.

"Повернення в Динамо або Бундесліга", – агент розповів про майбутнє Самбрано, який належить киянам

Відновлення угорського захисника триватиме ще 3 тижні, повідомив портал FootballHub у прямому ефірі. Відтак, оборонець більше не зіграє у поточному сезоні за киян.

До слова, у поточному сезоні Кадар провів за Динамо 35 матчів в усіх турнірах, де центральний захисник віддав 1 результативну передачу.

"Наша глобальна ціль – третє місце". Олександр Бабич – про матч із Динамо, співпрацю із Шахтарем і закінчення контракту

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3570
Теги
Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
29
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук