Кадар не зіграє за Динамо у цьому сезоні – відомий термін відновлення футболіста

Захисник Динамо Тамаш Кадар не зможе вийти на поле у поточному сезоні.

Нагадаємо, у 28 турі чемпіонату України, де Динамо грало з Зорею, під час першого тайму Кадар зіштовхнувся з суперником та отримав ушкодження. Гравець тримався за задню поверхню стегна.

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Відновлення угорського захисника триватиме ще 3 тижні, повідомив портал FootballHub у прямому ефірі. Відтак, оборонець більше не зіграє у поточному сезоні за киян.

До слова, у поточному сезоні Кадар провів за Динамо 35 матчів в усіх турнірах, де центральний захисник віддав 1 результативну передачу.

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