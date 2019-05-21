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Кадар: Мої партнери казали, що Динамо хотіло підписати Петряка

17:22 1290 Читать на русском
Кадар: Мої партнери казали, що Динамо хотіло підписати Петряка
Іван Петряк / Fradi

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів про зустріч з Сергієм Ребровим та про зацікавленість киян у підписанні Івана Петряка.

"Я був на базі Динамо і прямував до їдальні, а Сергій Ребров з сином виходили зі спортзалу. Ми потиснули один одному руки і довго розмовляли.

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Ребров мені розповів, що прекрасно почувається в Будапешті і в Ференцвароші, а також, на його думку, ставлення ЗМІ в Україні та Угорщині зовсім різне. Так що у нього все добре.

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Зацікавленість Динамо у Петряку? Мої одноклубники говорили про це. Кілька моїх партнерів казали, що наші представники спостерігали за Петряком, а Динамо хотіло підписати його", – цитує Кадара Nemzetisport.hu.

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Теги
Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Іван Петряк Іван Петряк
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