Кадар відновився від травми та може зіграти проти Десни

Україна — 10:48 1527
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Сан-Паулу готовий орендувати Че Че – Динамо наполягає на повноцінному трансфері
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Львів може звільнити Бакалова після матчу з Карпатами, – ЗМІУкраїна — 08:25 1718
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Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка ІспаніїІспанія — 28 лют 651
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Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубуУкраїна — 28 лют 3866
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"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і БекхемОвертайм — 28 лют 7240