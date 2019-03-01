Кадар відновився від травми та може зіграти проти Десни

Угорський оборонець "біло-синіх" повернувся у загальну групу Динамо.

За інформацією телеканалу Футбол 1, Тамаш відновився після пошкодження та повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Десни.

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Зазначимо, Кадар через травму пропустив двоматчеве протистояння з грецьким Олімпіакосом у 1/16 фіналу Ліги Європи та перший матч весняної частини сезону в чемпіонаті України проти Зорі.

Найближчий матч кияни зіграють проти Десни завтра, 2 березня. Початок зустрічі о 14 годині.

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