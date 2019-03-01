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Кадар восстановился от травмы и может сыграть против Десны

11:16 28 Читати українською
Кадар восстановился от травмы и может сыграть против Десны
Тамаш Кадар / Футбол 24

Венгерский защитник "бело-синих" вернулся в общую группу Динамо.

По информации телеканала Футбол 1, Тамаш восстановился после повреждения и вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Десны.

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Отметим, Кадар из-за травмы пропустил двухматчевое противостояние с греческим Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы и первый матч весенней части сезона в чемпионате Украины против Зари.

Ближайший матч киевляне сыграют против Десны завтра, 2 марта. Начало встречи в 14 часов.

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Украина20 тур

Десна - Динамо Киев: Суббота 02 марта 2019

Десна
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Динамо Киев
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