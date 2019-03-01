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Сан-Паулу готовий орендувати Че Че – Динамо наполягає на повноцінному трансфері

10:48 1546 Читать на русском
Сан-Паулу готовий орендувати Че Че – Динамо наполягає на повноцінному трансфері
Че Че / ФК Динамо

Хавбек Динамо Че Че може повернутися у Бразилію.

Як повідомляє журналіст Рожеріо Ассіш у Twitter, Сан-Паулу готовий взяти Че Че у оренду на один рік.

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Бразилець вже навіть встиг узгодити деталі орендної угоди. Динамо не влаштовує лише оренда футболіста. Кияна наполягають на повноцінному трансфері Че Че, який лише влітку переїхав до Києва. Перемовини між українським та бразильським клубом тривають.

За інформацією джерела, "динамівець" є пріорітетною трансферною ціллю головного тренера Сан Паулу. Шанси на повернення Че Че у Бразилію залишаються високими.

У поточному сезоні Че Че зіграв за Динамо 15 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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