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Кадар: В УПЛ гра триває до першого нашого гола – Динамо сильніше за більшість суперників

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Кадар: В УПЛ гра триває до першого нашого гола – Динамо сильніше за більшість суперників
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар вважає, що в УПЛ дуже мало команд, здатних на рівних конкурувати з киянами.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сідклей
39’ Денис Гармаш
46’ Віктор Циганков
 

"У матчі проти Арсенала я вперше вийшов на поле після хвороби. Я був готовий зіграти і в попередньому турі, але лікарі вирішили перестрахуватися. Я був щасливий вийти на поле, знову відчувати себе в порядку.

Кадар – про свою травму: Я не бачив нічого, що відбувалося на полі

Київське дербі? Не можна сказати, що у нього багата історія. Незважаючи на те, що були присутні вболівальники обох команд, стадіон був далеко не повний.

Сама ж гра тривала до першого нашого гола. Таке часто буває в Україні – ми сильніші за більшість суперників в чемпіонаті", – сказав Кадар в інтерв'ю Nemzeti Sport.

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Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо Динамо - Арсенал-Київ
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