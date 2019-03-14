Кадар: В УПЛ гра триває до першого нашого гола – Динамо сильніше за більшість суперників

Захисник Динамо Тамаш Кадар вважає, що в УПЛ дуже мало команд, здатних на рівних конкурувати з киянами.

"У матчі проти Арсенала я вперше вийшов на поле після хвороби. Я був готовий зіграти і в попередньому турі, але лікарі вирішили перестрахуватися. Я був щасливий вийти на поле, знову відчувати себе в порядку.

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Київське дербі? Не можна сказати, що у нього багата історія. Незважаючи на те, що були присутні вболівальники обох команд, стадіон був далеко не повний.

Сама ж гра тривала до першого нашого гола. Таке часто буває в Україні – ми сильніші за більшість суперників в чемпіонаті", – сказав Кадар в інтерв'ю Nemzeti Sport.

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