Кадар – про свою травму: Я не бачив нічого, що відбувалося на полі

Захисник Динамо Тамаш Кадар, який нещодавно відновився після травми, розповів, як проходило лікування.

"Мені було нелегко пройти через цей період. Під час підготовки до одного зі спарингів в Іспанії у мене запаморочилася голова, але я не надав цьому особливого значення. Не став говорити з персоналом клубу, а зіграв у матчі.

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Але після того, як ми повернулися в готель, я сів на ліжко і мені стало так погано, що я вже нічого не хотів. Ще там, в Марбельї, ми пішли до фахівця, який сказав, що один з кристалів кальцію в моєму середньому вусі змістився, що і викликало запаморочення.

Мені прописали ліки, але через кілька днів я відчув себе ще гірше під час нашого наступного спарингу. Я не бачив нічого, що відбувалося на полі.

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Я пішов до іншого фахівця в Києві, який сказав, що вірус вразив центральну нервову систему. Я постарався форсувати лікування. Наш лікар запевняв, що мені не буде гірше. Я знав, що якщо щось піде не так, то лікування займе більше часу, але через два тижні вже урвався терпець. Я хотів швидше відновитися. Зараз вже все в порядку", – цитує Кадара Nemzeti Sport.