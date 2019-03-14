Кадар: В УПЛ игра продолжается до первого нашего гола – Динамо сильнее большинства соперников

Защитник Динамо Тамаш Кадар считает, что в УПЛ очень мало команд, способных на равных конкурировать с киевлянами.

"В матче против Арсенала я впервые вышел на поле после болезни. Я был готов сыграть и в предыдущем туре, но врачи решили перестраховаться. Я был счастлив выйти на поле, снова чувствовать себя в порядке.

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Киевское дерби? Нельзя сказать, что у него богатая история. Несмотря на то, что присутствовали болельщики обеих команд, стадион был далеко не полон.

Сама же игра продолжалась до первого нашего гола. Такое часто бывает в Украине – мы сильнее большинства соперников в чемпионате", – сказал Кадар в интервью Nemzeti Sport.

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