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Кадар: В УПЛ игра продолжается до первого нашего гола – Динамо сильнее большинства соперников

00:45 3 Читати українською
Кадар: В УПЛ игра продолжается до первого нашего гола – Динамо сильнее большинства соперников
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар считает, что в УПЛ очень мало команд, способных на равных конкурировать с киевлянами.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

"В матче против Арсенала я впервые вышел на поле после болезни. Я был готов сыграть и в предыдущем туре, но врачи решили перестраховаться. Я был счастлив выйти на поле, снова чувствовать себя в порядке.

Кадар – о своей травме: Я не видел ничего, что происходило на поле

Киевское дерби? Нельзя сказать, что у него богатая история. Несмотря на то, что присутствовали болельщики обеих команд, стадион был далеко не полон.

Сама же игра продолжалась до первого нашего гола. Такое часто бывает в Украине – мы сильнее большинства соперников в чемпионате", – сказал Кадар в интервью Nemzeti Sport.

"Гармаша еще рано списывать". Почему Карпаты – беззубые, у Шарана – проблемы, а УПЛ напоминает цирк

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Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев
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