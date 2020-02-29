Кадар: Це неправда, що я створив конфлікт з Михайличенком, щоб пришвидшити переговори про мій трансфер з Динамо

Колишній захисник Динамо Тамаш Кадар пригадав конфлікт із Олексієм Михайличенком та своє переведення до дубля київського клубу.

"Це неправда, що я створив конфлікт з Михайличенком, щоб пришвидшити переговори про мій трансфер з Динамо. Але тільки після цього ця тема була на порядку денному. Я помітив, що те, що говориться в Україні, погано перекладається англійською або угорською мовами. З цим не було проблем, але якщо в пресі щось не так, запитаєте мене в першу чергу. Я б вважав за краще зосередитися на досягненні хороших результатів на полі.

Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клуб

Я прийняв це покарання, але ніхто не може сказати, що я не хотів поговорити з тренером після того, що трапилося. На жаль, цей момент було втрачено. Якби не надійшла пропозиція з Китаю, я досі б тренувався з другою командою. Я не відчуваю, що це було принизливо. Думаю, вони хотіли показати, що в команді нікому не будуть робити винятків.

Я був з Динамо три роки. Це не дивно, коли професіональний футболіст переходить в інший клуб, коли хоче чогось нового в своїй кар'єрі. Це повинно було статися зараз. За останні три роки я збагатився безліччю хороших і поганих спогадів. Я пишаюся тим, що став дворазовим володарем Суперкубка України. Ця ера закінчилася в моєму житті, намагаюся зберегти позитивні спогади", – поділився Кадар в інтерв'ю csakfoci.hu.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?