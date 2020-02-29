Кадар: Это неправда, что я создал конфликт с Михайличенко, чтобы ускорить переговоры о моем трансфере с Динамо

Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар вспомнил конфликт с Алексеем Михайличенко и свой перевод в дубль киевского клуба.

"Это неправда, что я создал конфликт с Михайличенко, чтобы ускорить переговоры о моем трансфере с Динамо. Но только после этого эта тема была на повестке дня. Я заметил, что то, что говорится в Украине, плохо переводится на английский или венгерский языки. С этим нет было проблем, но если в прессе что-то не так, спросите меня в первую очередь. Я бы предпочел сосредоточиться на достижении хороших результатов на поле.

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Я принял это наказание, но никто не может сказать, что я не хотел поговорить с тренером после того, что случилось. К сожалению, этот момент был упущен. Если бы не поступило предложение из Китая, я до сих пор бы тренировался со второй командой. Я не чувствую, что это было унизительно. Думаю, они хотели показать, что в команде никому не будут делать исключений.

Я был с Динамо три года. Это неудивительно, когда профессиональный футболист переходит в другой клуб, если хочет чего-то нового в своей карьере. Это должно было произойти сейчас. За последние три года я обогатился множеством хороших и плохих воспоминаний. Я горжусь тем, что стал двукратным обладателем Суперкубка Украины. Эта эра наконец закончилась в моей жизни, стараюсь сохранить положительные воспоминания", – поделился Кадар в интервью csakfoci.hu.

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