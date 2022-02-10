Центральний захисник Тамаш Кадар продовжить кар'єру в Уйпешті, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

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Терміни та умови угоди 31-річного футболіста з новим клубом не повідомляються. За "фіолетових" екс-динамівець виступатиме під номером 44.

Нагадаємо, останні два роки Кадар виступав у Китаї – за Шаньдун Лунен, Шаньдун Тайшань та Цяньцзинь Теда. З лютого 2017-го по лютий 2020-го виступав у складі Динамо, за яке провів 56 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 850 тисяч євро.

Уйпешт після 19-ти турів йде у турнірній таблиці передостаннім, маючи у своєму активі 17 очок.

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