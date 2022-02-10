Товариський матч

Динамо – Широки Брієг – 4:1

Голи: Шапаренко, 16 (п), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (п)

Склад Динамо: Бущан (Бойко, 46 (Моргун, 82)) – Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний (Бражко, 46), Сирота (Боль, 46), Дубінчак (Караваєв, 46) – Шапаренко (Шкурін, 82), Гармаш (Сидорчук, 46), Антюх (Буяльський, 46) – Де Пена (Циганков, 46), Вербіч (Вітінью, 46) – Кулач (Ванат, 46)

Динамо визначилось з планами на третій тренувальний збір

Другий тренувальний збір киян вийшов дуже насиченим і багатим на позитивні результати. Лише один із шести товариських матчів (проти Левскі) завершився унічию, решту Динамо виграло. З Широки Брієг український клуб раніше не зустрічався. Наразі ця команда посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Боснії та Герцеовини, зіграно 19 турів.

Мірча Луческу перетасував склад. Натомість суперник випустив на поле усіх найсильніших. Це дало йому певну перевагу на старті матчу. Саме боснійці почали активніше. Намагалися високо пресингувати і сміливо атакували. Відтак, гра проходила на половині Динамо. Захист мав не одну нагоду продемонструвати свої вміння. І робив це! Зокрема, Забарний кілька разів вибивав м'яч. Злагоджено працювала офсайдна пастка. Зону підбирання уважно стерегли опорники. Фактично уся активність Широки Брієг конвертувалася у парочку офсайдів, без реальної загрози біля воріт Бущана.

Киянам теж бракувало гостроти в атаці. Однак іноді можна забити й за таких умов. Банальний навіс від Дубінчака. Антюх у штрафному випередив захисника і отримав по нозі. Арбітр не сумнівався – це пенальті. До позначки підійшов сьогоднішній капітан. Микола Шапаренко легко розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

Забитий м'яч додав киянам упевненості. Ледь не відразу Де Пена міг подвоювати перевагу. Уругвайцю дали без перешкод пробити з лінії штрафного. Вийшло неточно. Тут же намагався Карлос вивести на удар партнера, але захисники перервали подачу. Автор переможного м'яча у попередньому матчі міг сьогодні стати асистентом – Кулач вивів на удар Вербіча посеред штрафного майданчика суперника. Словенець не зумів скористатися шансом. Захист Динамо залишався без роботи. Сироті стало настільки нудно, що він навіть в атаку сходив. Удар центрбека метрів з 25-ти став легкою здобиччю голкіпера.

Кияни продовжували тиснути, і це дало результат. Де Пена з правого флангу подав у штрафний майданчик, захисник боснійського клубу спробував вибити м'яч, але зробив це невдало – прямо на Гармаша. Денис потужно пробив в один дотик – розкішний гол! Динамо пішло на перерву, маючи солідну перевагу. Цілком заслужений результат.

По перерві Мірча Луческу майже повністю змінив склад команди, залишився лише Микола Шапаренко. Свіжі футболісти миттєво вплинули на результат. Одна з перших атак, Циганков змістився в центр і пробив з лінії штрафного. Голкіпер зумів відбити, але перед собою. Ванату залишалося просто добити у порожні ворота. Це перший гол Владислава на цих зимових зборах. Міг форвард оперативно й дубль оформити, але голкіпер діяв уважно.

Значно цікавіше діяло Динамо, майже не покидаючи половину поля боснійців. Вітінью навіть забив четвертий, щоправда, із офсайду. Не було й натяку на те, завдяки чому Широки Брієг планує змінювати становище. Кілька ударів здалеку не створили проблем Бойку. Зрештою, кияни самі допомогли супернику. Боль буквально на мить втратив контроль над м'ячем і поплатився за це. Опонент вибіг з-за спини, захисник сфолив, пенальті. Бойко не вгадав напрямок удару Мужана.

Динамо, схоже, цієї прикрості навіть не помітило. Ситуація на полі зовсім не змінилася. Кияни продовжували шукати момент для свого четвертого забитого м'яча. Вдалося на 81-й хвилині. Знову гол створив Циганков. Віктор прорвався правим напівфлангом і від лінії воріт скотив під удар Шапаренку, який оформив дубль. Микола забив свій четвертий гол на турецькому зборі й вийшов на перше місце у списку бомбардирів команди в зимових товариських матчах. У активі півзахисника 5 м'ячів (два з пенальті). Матч завершився з рахунком 4:1.

Після звітної гри Динамо повернеться в Україну. Кияни кілька днів перебуватимуть у Києві, а вже у неділю, 13-го лютого, команда Мірчі Луческу знову вирушить до Туреччини на третій навчально-тренувальний збір, який триватиме до 22-го лютого.

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