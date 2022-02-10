Івуарійський півзахисник Мусса Сангаре покинув розташування полтавської Ворскли, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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20-річний футболіст перебував на перегляді у полтавському клубі і навіть провів спаринг за команду U-19, однак не вразив тренерів "зелено-білих". Однак, Сангаре таки може продовжити кар'єру в Україні – інтерес до нього проявляє одеський Чорноморець.

Нагадаємо, Мусса виступав за юнацьку команду данського Норшелланна. У поточному сезоні провів 3 матчі (один в Юнацькій лізі УЄФА). Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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