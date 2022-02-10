Кадар официально определился с новым клубом – экс-защитник Динамо вернулся в чемпионат Венгрии
Бывший защитник "бело-синих" Тамаш Кадар будет выступать на родине.
Центральный защитник Тамаш Кадар продолжит карьеру в Уйпеште, сообщает официальный сайт венгерского клуба.
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Сроки и условия сделки 31-летнего футболиста с новым клубом не разглашаются. За "фиолетовых" экс-динамовец будет выступать под номером 44.
Напомним, последние два года Кадар выступал в Китае – за Шаньдун Лунен, Шаньдун Тайшань и Цяньцзинь Теда. С февраля 2017-го по февраль 2020-го выступал в составе Динамо, за которое провел 56 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч евро.
Уйпешт после 19-ти туров идет в турнирной таблице предпоследним, имея в своем активе 17 очков.
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