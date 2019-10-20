Кадар не потрапив навіть до заявки Динамо на матч проти Олександрії – Михайличенко пояснив відсутність угорця

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів, чому захисник Тамаш Кадар пропустив матч 11 туру УПЛ проти Олександрії, який закінчився перемогою киян 1:0.

"Ми втратили Кадара днів на десять, ймовірно. У п'ятницю він отримав м'язову травму.

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Шабанов, і Попов – обидва провели хороший матч, було багато боротьби і вели вони її добре. Те, що ми вже п'ятий матч граємо на нуль – до цього і потрібно йти. У футболі результат починається саме з оборони, а вже потім будується атака. Ми прагнемо, щоб суперник мав якомога менше шансів забити. Сьогодні це вдалося. Зрозуміло, у кожному матчі стоїть завдання не пропустити", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже у четвер (24 жовтня) кияни прийматимуть данський Копенгаген в рамках 3 туру Ліги Європи. У віце-чемпіонів України залишилися лише два здорові номінальні центрбеки – Артем Шабанов і Денис Попов.

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