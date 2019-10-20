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Кадар не попал даже в заявку Динамо на матч против Александрии – Михайличенко объяснил отсутствие венгра

22:31 37 Читати українською
Кадар не попал даже в заявку Динамо на матч против Александрии – Михайличенко объяснил отсутствие венгра
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, почему защитник Тамаш Кадар пропустил матч 11 тура УПЛ против Александрии, который закончился победой киевлян 1:0.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"Мы потеряли Кадара дней на десять, вероятно. В пятницу он получил мышечную травму.

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Шабанов, и Попов – оба провели хороший матч, было много борьбы и вели они ее хорошо. То, что мы уже пятый матч играем на ноль – к этому и нужно идти. В футболе результат начинается именно с обороны, а уже потом строится атака. Мы стремимся, чтобы соперник имел как можно меньше шансов забить. Сегодня это удалось. Разумеется, в каждом матче стоит задача не пропустить", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в четверг (24 октября) киевляне будут принимать датский Копенгаген в рамках 3 тура Лиги Европы. У вице-чемпионов Украины остались лишь два здоровых номинальных центрбека – Артем Шабанов и Денис Попов.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Александрия Динамо Киев - Копенгаген Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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