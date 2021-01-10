Юрій Данченко, який представляє інтереси оборонця Шахтаря Миколи Матвієнка, розповів про майбутнє свого клієнта.

"Чи можливий трансфер Матвієнка найближчим часом? Все буде залежати від Шахтаря. М'яч, як то кажуть, зараз на половині поля президента донецького клубу.

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Запрошень, дзвінків, запитів не просто багато, а дуже багато. Але потрібно, щоб вони влаштували і донецький клуб", – цитує Данченка Команда 1.

У ЗМІ називали Арсенал та Наполі головними претендентами на 24-річного українця. У нинішньому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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