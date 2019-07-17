Качараба офіційно став гравцем Слована

Захисник Шахтаря Тарас Качараба підписав повноцінний контракт з чеським Слованом.

"Тарас в минулому році значно додав, і поступово став основою нашої оборони. Крім Шахтаря у послугах футболіста були зацікавлені інші клуби. Саме тому ми раді, що після довгих переговорів нам вдалося зробити його остаточний перехід в наш клуб.

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Це допомогло Тарасу відчути себе добре в Ліберці та вивчити мову. Він зацікавлений у продовженні співпраці з нами", – поділився спортивний директор Слована Зденек Коукал.

Зазначимо, що Качараба підписав контракт терміном на 3 роки. Нагадаємо, минулий сезон український захисник провів в оренді в Словані.

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