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Флуміненсе домовився щодо оренди Веллінгтона Нема, – ЗМІ

22:43 151 Читать на русском
Флуміненсе домовився щодо оренди Веллінгтона Нема, – ЗМІ
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем продовжить кар'єру у бразильському Флуміненсе.

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем на правах оренди приєднається до Флуміненсе, повідомляє Extra.

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Зазначається, що орендна угода 27-річного бразильця розрахована до кінця 2019 року. Донецький клуб буде виплачувати гравцеві більшу частину зарплати, а бразильський нічого не заплатить за перехід.

Контракт передбачає можливість продовження оренди на 1 рік, за умови, якщо футболіст не досягне угоди про продовження співпраці з "гірниками".

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