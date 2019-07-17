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Качараба официально стал игроком Слована

23:10 17 Читати українською
Качараба официально стал игроком Слована
Тарас Качараба / фото: ФК Слован

Защитник Шахтера Тарас Качараба подписал полноценный контракт с чешским Слованом.

"Тарас в прошлом году значительно прибавил, и постепенно стал основой нашей обороны. Кроме Шахтера в услугах футболиста были заинтересованы другие клубы. Именно поэтому мы рады, что после долгих переговоров нам удалось сделать его окончательный переход в наш клуб.

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Это помогло Тарасу почувствовать себя хорошо в Либерце и выучить язык. Он заинтересован в продолжении сотрудничества с нами", – поделился спортивный директор Слована Зденек Коукал.

Отметим, что Качараба подписал контракт сроком на 3 года. Напомним, прошлый сезон украинский защитник провел в аренде в Словане.

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