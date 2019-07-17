Качараба официально стал игроком Слована

Защитник Шахтера Тарас Качараба подписал полноценный контракт с чешским Слованом.

"Тарас в прошлом году значительно прибавил, и постепенно стал основой нашей обороны. Кроме Шахтера в услугах футболиста были заинтересованы другие клубы. Именно поэтому мы рады, что после долгих переговоров нам удалось сделать его окончательный переход в наш клуб.

Флуминенсе договорился об аренде Веллингтона Нема, – СМИ

Это помогло Тарасу почувствовать себя хорошо в Либерце и выучить язык. Он заинтересован в продолжении сотрудничества с нами", – поделился спортивный директор Слована Зденек Коукал.

Отметим, что Качараба подписал контракт сроком на 3 года. Напомним, прошлый сезон украинский защитник провел в аренде в Словане.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити