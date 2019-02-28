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Кабальєро прокоментував вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті

21:25 800 Читать на русском
Кабальєро прокоментував вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті
Кепа Аррізабалага / Фото Daily Mail

Голкіпер Манчестер Сіті Віллі Кабальєро розповів, що між ним та Кепою немає непорозумінь.

"Рішення про покарання Кепи було важким, але він повинен рухатись далі. Він сказав мені те ж саме, ми підтримуємо один одного. Я був радий, що зміг знову зіграти за Челсі через його покарання.

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Сподіваюсь, що вболівальники зможуть пробачити Аррізабалагу. Те, що він зробив на полі – дивна ситуація. Ми повинні її подолати. Кожен чогось навчився і щось виніс.

Між мною та Кепою все гаразд. Ми поговорили про інцидент та все з’ясували. Ми люди, тому кожен може помилитись, але зараз ми об’єднані більше, ніж будь-коли", – цитує Кабальєро Мundodeportivo.

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Теги
Англія Челсі Челсі Віллі Кабальєро Віллі Кабальєро Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага
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