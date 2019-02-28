Кабальєро прокоментував вчинок Кепи у матчі з Манчестер Сіті

Голкіпер Манчестер Сіті Віллі Кабальєро розповів, що між ним та Кепою немає непорозумінь.

"Рішення про покарання Кепи було важким, але він повинен рухатись далі. Він сказав мені те ж саме, ми підтримуємо один одного. Я був радий, що зміг знову зіграти за Челсі через його покарання.

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Сподіваюсь, що вболівальники зможуть пробачити Аррізабалагу. Те, що він зробив на полі – дивна ситуація. Ми повинні її подолати. Кожен чогось навчився і щось виніс.

Між мною та Кепою все гаразд. Ми поговорили про інцидент та все з’ясували. Ми люди, тому кожен може помилитись, але зараз ми об’єднані більше, ніж будь-коли", – цитує Кабальєро Мundodeportivo.

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