Кабальеро прокомментировал поступок Кепы в матче с Манчестер Сити

Голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро рассказал, что между ним и Кепой нет разногласий.

"Решение о наказании Кепы было тяжелым, но он должен двигаться дальше. Он сказал мне то же самое, мы поддерживаем друг друга. Я был рад, что смог снова сыграть за Челси из-за его наказания.

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Надеюсь, что болельщики смогут простить Арризабалагу. То, что он сделал на поле – странная ситуация. Мы должны ее преодолеть. Каждый чему-то научился и что-то вынес.

Между мной и Кепой все в порядке. Мы поговорили об инциденте и все выяснили. Мы люди, поэтому каждый может ошибиться, но сейчас мы объединены больше, чем когда-либо", – цитирует Кабальеро Мundodeportivo.

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