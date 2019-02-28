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Кабальеро прокомментировал поступок Кепы в матче с Манчестер Сити

21:25 171 Читати українською
Кабальеро прокомментировал поступок Кепы в матче с Манчестер Сити
Кепа Арризабалага / Фото Daily Mail

Голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро рассказал, что между ним и Кепой нет разногласий.

"Решение о наказании Кепы было тяжелым, но он должен двигаться дальше. Он сказал мне то же самое, мы поддерживаем друг друга. Я был рад, что смог снова сыграть за Челси из-за его наказания.

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Надеюсь, что болельщики смогут простить Арризабалагу. То, что он сделал на поле – странная ситуация. Мы должны ее преодолеть. Каждый чему-то научился и что-то вынес.

Между мной и Кепой все в порядке. Мы поговорили об инциденте и все выяснили. Мы люди, поэтому каждый может ошибиться, но сейчас мы объединены больше, чем когда-либо", – цитирует Кабальеро Мundodeportivo.

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Теги
Англия Челси Челси Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага
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