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Іванісеня озвучив найкращу рису Скрипника

21:26 195 Читать на русском
Іванісеня озвучив найкращу рису Скрипника
Віктор Скрипник / ФК Шахтар

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня розповів про особливості співпраці з головним тренером команди Віктором Скрипником.

"У команді підібрався дуже хороший колектив. Кожен із хлопців намагається робити все для того, щоб завжди бути в хорошому настрої, а атмосфері в колективі була дружньою і веселою.

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Зі свого боку і тренерський штаб робить усе можливе, щоб кожен гравець почувався важливою ланкою у команді. Диктатор чи демократ Скрипник? Не знаю. Напевне, ні те, ні те. Його я можу охарактеризувати як тренера, який любить дисципліну та є дуже сильним психологом. До цього всього він ще й додає тактичні напрацювання", – заявив хавбек в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, що Віктор Скрипник очолив Зорю влітку після відставки Юрія Вернидуба. Під керівництвом екс-керманича Вердера луганці пішли на зимову перерву на 3-му місці в УПЛ. До Динамо, що йде другим, лише 2 очки.

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Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Дмитро Іванісеня Дмитро Іванісеня
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