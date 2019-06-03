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"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника

23:00 2232 Читать на русском
"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника
Віктор Скрипник / Getty images
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" – про тренерське та життєве кредо новоспеченого наставника Зорі, знаменитого уродженця Дніпропетровщини. Упродовж 20 років Скрипник служив бременському Вердеру – як гравець і як тренер.

На першому місці завжди стоїть клуб, а потім вже тренер.

Завжди виграє команда, а програє тренер. Але у мене немає ніякої образи, це нормально. Це спорт і футбол.

Звичайно, критика не проходить повз мої вуха. Це неприємно, але у мене є досвід в цьому плані. Я, як головний тренер, зобов'язаний прийняти весь цей негатив на себе. Таке футбольне життя. Я здатний з цим впоратися. Адже це не найгірше, що може статися з людиною.

Я в складних ситуаціях не хочу ховатися. Є тренери, які кажуть те, що людям хочеться чути, але це набридає уболівальникам та ЗМІ. Я ж кажу те, що бачу, в основному відповідаючи чесно, а не дипломатично.

Скрипник

Тренер ніколи не повинен літати у хмарах. В той же час працювати і боятися чогось – теж неправильно.

Потрібно мати своє бачення, а не кидатися з боку в бік.

Коли я прийняв команду, почав цокати час до того моменту, коли цю команду покину.

Спочатку команда повинна добре функціонувати в роздягальні, а на полі – це вже другий крок.

Потрібно стояти грудьми за свою команду, але в той же час поважати суперника, а не поливати його брудом. На полі варто показувати свою перевагу.

Стосунки з підопічними? Не можу сказати, що у нас панібратські відносини. Я все розумію – сам колись був футболістом. Головне, що вимагаю від гравців, – це віддача на полі, ідентифікація з клубом.

Вердер споконвіку заробляє сам. І коли ми отримуємо прибуток, то вважається, що сезон вдалий.

Раніше був такий вислів: "Гроші голів не забивають". Зараз це вже не актуально, навпаки – гроші роблять результат.

Німеччина ніколи не соромиться вчитись. Коли Іспанія всіх обігрувала, Барселона з тікі-такою – подивіться, як зараз грає Німеччина. Контроль м'яча. А раніше казали, що Німеччина – машина, яка чавила всіх суперників. Зараз – грає в пас, може навіть занадто багато.

Я мав щастя працювати з багатьма українськими і німецькими тренерами, які залишили великий слід у мені. Ті ж Павлов, Лобановський, Штанге, Томас Шааф – це люди, з якими я працював. Я згадував, як ми з ними грали. Той же Магат – я теж його згадую. Так, було важко з ним, але ми грали, вчилися, чогось добивалися. Через все це потрібно пройти.

Шааф Скрипник

Якщо ти у своїй кар'єрі грав і у Томаса Шаафа, і у Лобановського – отже, ти був непоганим футболістом.

Українські футболісти не грають у провідних європейських чемпіонатах? Думаю, ви розумієте, що в Європі блату немає. Якщо гравець сильний, його обов'язково побачать скаути найкращих європейських ліг.

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В Україні можеш грати один важкий матч у місяць, а решту – навіть не напружуючись. У Німеччині ж ти повинен щотижня працювати. І важливо, як ти тренуєшся, тренер дивиться, хто готовий до гри. Тут наставник лише перед грою вирішує, хто вийде у стартовому складі. Конкуренція справжня. Ніхто не буде поступатися місцем іноземцю лише тому, що за нього багато грошей заплатили.

Якщо чудаку тільки 20 років, а у нього мільйони, він без дівчини... Йому ж треба це все. Виходить, нічне життя... На Заході все розглядають – як він в команді поводиться, як він грає для команди – не тільки для себе, але і для команди.

Про Дніпро мені важко щось коментувати, сидячи закордоном. Залишається сподіватись, що футбол у Дніпропетровську не помре і в найближчому майбутньому (пошвидше б, звісно) Дніпро зробить наступний крок у своєму розвитку.

Футбольне життя – це якраз те, що зараз важливо для українського народу, щоб трохи відволіктися від проблем, які існують.

Кілька років тому я втратив батьків. Жодні гроші не повернуть їх мені. Команда, місто і люди – це друга моя Батьківщина, і я не проміняю її на високі зарплати.

Я – чоловік консервативний, спокійний, однолюб. У моїй кар’єрі не було багато команд – Металург (Запоріжжя), Дніпро і Вердер. Під час служби в армії – ще СКА (Київ). Ніколи не бігав з команди в команду. Якщо мені подобалось – то подобалось.

Скрипник

Сни сняться найчастіше німецькою. У Німеччині в мене багато приятелів, з якими із задоволенням спілкуюся російською або українською мовами. Є тут хлопці з Росії, але, незважаючи на всі ті події, які відбуваються, ми інтелігентно ставимося один до одного. Ці теми у нас не заторкуються. Ми одразу домовилися: якщо хочемо продовжувати спілкування, то варто оминати неприємне.

У мене українські корені, я – українець, і завжди із задоволенням про це кажу. У клубі всі чудово знають, якої позиції я дотримуюся, і чого я бажаю своїй країні.

З часу, коли почався Майдан, я дуже скрупульозно читаю новини, став фанатом цього діла. Як будь-який громадянин нашої країни, я з нетерпінням очікую змін. Хочеться, щоб все це відбувалося значно швидшими темпами, щоб інтеграція в Європу проходила скоріше. Я дуже нетерплячий щодо цього.

Чесно кажучи, не очікував, що мій син захопиться біохімією і біофізикою. Це його стезя, яка приносить йому неймовірне задоволення. Університет, лабораторія…

Трохи незвично – тато футболіст, а син став професором. Але мені подобається, що він не зациклюється на науці, може бути веселим, "почудити".

Є хороші друзі, які з тобою і в добрий час були, і в поганий. А є такі, які зникли, коли відчули, що у тебе важкі часи. Таке трапляється в житті, це людський фактор. Я до цього ставлюся по-філософськи, не рву останнє волосся у себе на голові.

У житті нічого не можна планувати. Що буде далі – нереально загадувати, як би тобі цього не хотілося.

Найголовніше в житті – робити те, що ти хочеш.

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Статті Головне Правила життя Олег Бабій Овертайм Віктор Скрипник Віктор Скрипник Німеччина Валерій Лобановський Вердер Вердер Томас Шааф
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