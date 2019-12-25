Воротар Зорі Шевченко розповів, як Скрипник мотивував команду перед початком сезону

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко розповів, як на команду вплинула зміна на тренерській лаві перед початком поточного сезону.

"Ще перед початком сезону у нас була серйозна розмова з Віктором Скрипником. Він сказав нам, що нічого неможливого не буває. Поставив приклади у своїй кар'єрі. Ми повинні жити мрією та серйозними цілями і йти вперед, роблячи все для їхнього виконання.

Скрипник: У Зорі я дотримуюсь тих же ігрових принципів, що й у Вердері

Скрипник приніс нові ідеї і бачення в нашу гру. Видно, що команда прогресує. Його прихід серйозно освіжив команду. Ми сильні духом і колективом. І це важливо", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю у червні цього року після відставки Юрія Вернидуба. Наразі команда посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на 2 очки.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо