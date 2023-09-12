Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі не зможе зіграти проти України. За інформацією Football Italia, 23-річний хавбек отримав незначне м'язове пошкодження і не встигне відновитися до матчу. До слова, Transfermarkt оцінює Тоналі у 50 мільйонів євро – вища вартість лише в Бастоні (60 млн) та Барелли (75 млн).

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Також не допоможуть "Скуадрі Адзуррі" голкіпер Лаціо Іван Проведель та захисник Роми Леонардо Спінаццола. Раніше розташування збірної Італії через травми залишили Джанлука Манчіні та Маттео Політано. Натомість у списку опинився Маттія Дзакканьї, чия участь у матчі ставилась під сумнів. Загалом, до заявки збірної Італії потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Воротарі: Доннарумма, Вікаріо, Мерет.

Захисники: Ді Лоренцо, Дімарко, Бірагі, Романьйолі, Дарміан, Скальвіні, Казале, Бастоні.

Півзахисники: Локателлі, Орсоліні, Фраттезі, Пессіна, Крістанте, Барелла.

Нападники: Ретегі, Распадорі, Ньйонто, Іммобіле, Дзакканьї, Дзаньйоло.

Нагадаємо, поєдинок Італія – України відбудеться вже сьогодні, 12 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

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