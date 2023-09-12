Главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти определился с обоймой игроков, которые сыграют против команды Реброва.

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали не сможет сыграть против Украины. По информации Football Italia, 23-летний хавбек получил незначительное мышечное повреждение и не успеет восстановиться к матчу. К слову, Transfermarkt оценивает Тонали в 50 миллионов евро – выше стоимость лишь у Бастони (60 млн) и Бареллы (75 млн).

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Также не помогут "Скуадре Адзурри" голкипер Лацио Иван Проведель и защитник Ромы Леонардо Спинаццола. Ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули Джанлука Манчини и Маттео Политано. Зато в списке оказался Маттия Дзакканьи, чье участие в матче ставилось под сомнение. В общем, в заявку сборной Италии попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вратари: Доннарумма, Викарио, Мерет.

Защитники: Ди Лоренцо, Димарко, Бираги, Романьоли, Дармиан, Скальвини, Казале, Бастони.

Полузащитники: Локателли, Орсолини, Фраттези, Пессина, Кристанте, Барелла.

Нападающие: Ретеги, Распадори, Ньонто, Иммобиле, Дзакканьи, Дзаньоло.

Напомним, поединок Италия – Украина состоится уже сегодня, 12 сентября. Начало встречи в 21:45.

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